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Главная  /  Репортажи  /  Большие сосульки падают с козырьков балконов в Омске

Большие сосульки падают с козырьков балконов в Омске

Автор:
Ssluap
Дата публикации:
12:20
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Неожиданно в Омске началась весна, и при температуре воздуха около 0 на краях крыш назрели громадные ледяные сталактиты. Один из таких сталактитов при падении вырвал крепление козырька у подъездной двери. Козырек, находясь в полуподвешенном состоянии, заблокировал эту самую дверь. К счастью, никто не пострадал. Коммунальщики прибыли в течение 20-30 минут. К слову, козырьки у нашего подъезда чуть ли не каждый год новые вешают - не выдерживают весенней бомбардировки.

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