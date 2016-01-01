Большие сосульки падают с козырьков балконов в Омске

Автор: Ssluap Дата публикации: 12:20

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Неожиданно в Омске началась весна, и при температуре воздуха около 0 на краях крыш назрели громадные ледяные сталактиты. Один из таких сталактитов при падении вырвал крепление козырька у подъездной двери. Козырек, находясь в полуподвешенном состоянии, заблокировал эту самую дверь. К счастью, никто не пострадал. Коммунальщики прибыли в течение 20-30 минут. К слову, козырьки у нашего подъезда чуть ли не каждый год новые вешают - не выдерживают весенней бомбардировки.