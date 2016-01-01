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В Магадан пришла весна, дворы превратились в каток

Автор:
yvelikodnaya
Дата публикации:
13:34
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В Магадан неделю назад пришла оттепель. Благодаря бездействию управляющей компании ГУК РЭУ-7, которая за всю зиму ни разу не очищала дворы от снега, после того, как снова пришли морозы, дороги во дворах превратились в катки, просто невозможно выйти из дома, ехать на машине, старики и люди с колясками вообще стали заложниками в своих домах. Страшные ледяные колеи, все падают. Власти города без действуют. Директор этой управляющей компании в прошлом году был признан человеком года, а управляющая компания лучшей в городе.

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