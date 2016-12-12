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Предупреждение автомобилистов о появлении на дорогах мотоциклистов

Автор:
Uwis
Дата публикации:
13:28
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На информационных табло вдоль трасс транслируют предупреждение о появлении на дорогах мотоциклистов.

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