В центре Челябинска забил гейзер

Автор: Julia Дата публикации: 14:54

12

12 0

Мощная струя подбрасывала камни, которые летели в прохожих и автомобили. В центре Челябинска из-под земли забил гейзер. Фонтан горячей воды поднялся на несколько метров. Коммнуальное ЧП случилось во вторник, 21 марта, около 14:00, во дворе дома на улице Свободы, 94. Горячей водой заливало стоявшие рядом автомобили. Ситуация осложнялась тем, что струя воды подбрасывала вверх щебёнку. Камни летели на прохожих и автомобили. Потоком горячей воды залило улицу Свободы от Орджоникидзе до Евтеева.