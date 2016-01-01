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Разбитые дороги в Калужской области

Автор:
rdamonov
Дата публикации:
16:22
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Дорога не пройти не проехать в деревне Михеево Калужской области. Детям ходить в школу и в садик в грязи с трудом получается.

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