В Московском метрополитене состоялся торжественный запуск именного поезда «Плехановец»

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 16:19

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21 марта в рамках празднования 110-летия Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова в Московском метрополитене состоялся торжественный запуск именного поезда «Плехановец». Также в кассах метро тиражом в 600 тысяч экземпляров доступны в продаже билеты «Единый» с символикой Плехановского университета. Именной поезд курсирует на Серпуховско-Тимирязевской линии. Пассажирам он доступен в течение полугода. Состав состоит из семи вагонов, каждый из которого имеет своё название: «Знания», «Наука», «Культура», «Здоровье», «Влияние», «Достижения», «Традиция», «Инновации». Внутреннее оформление вагонов включает уникальную коллекцию из 110 фактов об университете.