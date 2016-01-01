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Разбитые дороги в городе Кимры Тверской области

Автор:
Drevnii-i-Zloi
Дата публикации:
17:12
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В городе Кимры Тверской области на дорогах образовались многочисленные ямы.

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