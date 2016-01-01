Разбитая дорога хутор Камышеваха Ростовской области

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Единственная автомобильная дорога, соединяющая наш хутор Камышеваха Кагальницкого района Ростовской области с районным центром, протяженностью 8 км пришла в полную непригодность. Все покрытие превратилось в грунт, который ежегодно размывается ручьями с полей, снегами и дождём. На данной автодороге не раз случались ДТП, в «дорожном покрытии» огромные ямы и выбоины. С осени по позднюю весну пользоваться дорогой невозможно, дети которые должны посещать школу просто не могут выехать т.к. автобус не проезжает. Больница, почта, сбербанк, магазины, школа вся инфраструктура находится в райцентре, а добраться до него не представляется возможным, живем как в средние века. В текущем состоянии дороги к нашим домам не может проехать не только легковой автомобиль, но и машина скорой помощи, а также пожарные машины, что ставит под угрозу наше здоровье и безопасность.