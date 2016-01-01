Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Разбитая дорога хутор Камышеваха Ростовской области

Разбитая дорога хутор Камышеваха Ростовской области

Автор:
mary-mary777
Дата публикации:
17:20
  • 10
  • 0

Единственная автомобильная дорога, соединяющая наш хутор Камышеваха Кагальницкого района Ростовской области с районным центром, протяженностью 8 км пришла в полную непригодность. Все покрытие превратилось в грунт, который ежегодно размывается ручьями с полей, снегами и дождём. На данной автодороге не раз случались ДТП, в «дорожном покрытии» огромные ямы и выбоины. С осени по позднюю весну пользоваться дорогой невозможно, дети которые должны посещать школу просто не могут выехать т.к. автобус не проезжает. Больница, почта, сбербанк, магазины, школа вся инфраструктура находится в райцентре, а добраться до него не представляется возможным, живем как в средние века. В текущем состоянии дороги к нашим домам не может проехать не только легковой автомобиль, но и машина скорой помощи, а также пожарные машины, что ставит под угрозу наше здоровье и безопасность.

  • 10
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

15 0
17:12 | Drevnii-i-Zloi
Разбитые дороги в городе Кимры Тверской области
9 0
17:10 | Uwis
Погожий весенний денек порадовал сегодня москвичей и гостей столицы
25 0
16:22 | rdamonov
Разбитые дороги в Калужской области
17 0
14:56 | Александр ...
Дороги города Петрозаводска спустя 6 месяцев после завершения ремонта
45 0
19.03 11:36 | tonya
Ужасная дорога при въезде в с. Денисово-Николаевка Куйбышевского района Ростовской области