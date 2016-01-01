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Главная  /  Репортажи  /  Погожий весенний денек порадовал сегодня москвичей и гостей столицы

Погожий весенний денек порадовал сегодня москвичей и гостей столицы

Автор:
Uwis
Дата публикации:
17:10
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Тепло и свежо сегодня в Москве. К вечеру даже показалось солнце.

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