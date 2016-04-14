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Первые крокусы распускаются в центральной части столицы

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:56
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В центральной части столицы начали распускаться первые крокусы.

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