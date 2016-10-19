В парке столичного района Отрадное произошёл провал грунта

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Днём 21 марта в столичном районе Отрадное произошёл провал грунта. Всё случилось в парке напротив дома 19 по Северному бульвару. Провал имеет размеры 2 м на 2 м и глубиной 1,5 м. К месту происшествия выезжали сотрудники МЧС. Они огородили опасный участок заградительной лентой. Ремонтных служб замечено не было. Рядом расположены 2 детские площадки. Лишь по счастливой случайности в яму никто не попал.