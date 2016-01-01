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Состояние дороги города Осинники Кемеровской области от шахты Осинниковская

Автор:
Kseniya42
Дата публикации:
22:53
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Плохая дорога от шахты Осинниковская до центра города Осинники Кемеровской области.

  • 15
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