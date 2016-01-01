Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Пожар в гаражах на Косинской улице в Москве

Пожар в гаражах на Косинской улице в Москве

Автор:
ekorn
Дата публикации:
23:06
  • 21
  • 0

Пожар в гаражах на Косинской улице в Москве начался около 20 часов..

  • 21
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

9 0
23:38 | Uwis
Многие информационные указатели в центре Москвы пострадали от действий вандалов
105 0
21:58 | denis947
На Косинской улице в гаражах произошел пожар
157 1
20.03 23:53 | Edward Zakirov
Депутаты муниципального округа Марьино открыто обвиняют ГБУ «Жилищник района Марьино» в подделке подписей
494 2
12.02 15:03 | Max_019
На северо-востоке столицы загорелись гаражи