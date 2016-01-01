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Строительство железнодорожного моста через реку Яуза в Москве

Автор:
Max_019
Дата публикации:
22:04
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Для улучшения условий обслуживания пассажиров пригородного сообщения между Москвой и ближним Подмосковьем на Ярославском направлении начато строительство 5-го главного пути от Ярославского вокзала до станции «Мытищи» и 4-го главного пути от станции «Мытищи» до станции «Пушкино». В связи с этим на территории Москвы уже возводят надземный пешеходный переход у станции «Маленковская» (https://www.mreporter.ru/reports/180628) и удлиняют пешеходный тоннель на остановочном пункте «Маленковская». Через реку Яуза уже возвели опоры нового моста и уложили на него новый путь. Строители заняты прокладкой инженерных сетей. Полностью реконструкцию Ярославского направления МЖД планируется завершить в 2018 году.

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