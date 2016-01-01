Одностороннее движение вводится на улице Артековская с 22 марта на юге Москвы

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С 22 марта изменяется схема движения на юге Москвы. На ул. Артековская будет введено одностороннее движение в направлении от Чонгарского бульвара в сторону Черноморского бульвара. В результате ввода одностороннего движения на ул. Артековская появятся 132 парковочных места. Решение было принято по итогам серии совещаний с муниципальными депутатами. Ранее на близлежащей Ялтинской улице было введено одностороннее движение, которое позволило организовать 156 парковочных мест. Проблема парковочных мест в Нагорном районе стоит достаточно остро – на прилегающих улицах проживает более 25 тыс. человек, в связи с чем возникает высокий спрос на парковочное пространство. Однако, на ул. Ялтинская и ул. Артековская ширина проезжей части не позволяет организовать парковку при двустороннем движении, а также наличии на данных участках маршрутов общественного транспорта, затруднений движения машин коммунальных служб и большого количества социальных объектов, рядом с которыми необходима организация пешеходных переходов для безопасности пешеходов. Изменение схемы движения позволит оптимизировать движение на данном участке, улучшить движение в Нагорном районе за счет ликвидации левых поворотов и конфликтных точек. Водителей просят быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.