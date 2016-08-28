Городская усадьба Лопухиных в Малом Знаменском переулке

Автор: Uwis Дата публикации: 23:37

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Городская усадьба Лопухиных в Малом Знаменском переулке, на территории которой расположен Музей имени Н.К. Рериха Международного Центра Рерихов.