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Городская усадьба Лопухиных в Малом Знаменском переулке

Автор:
Uwis
Дата публикации:
23:37
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Городская усадьба Лопухиных в Малом Знаменском переулке, на территории которой расположен Музей имени Н.К. Рериха Международного Центра Рерихов.

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