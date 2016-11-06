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Многие информационные указатели в центре Москвы пострадали от действий вандалов

Автор:
Uwis
Дата публикации:
23:38
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Многие информационные указатели в центре Москвы пострадали от действий вандалов.

  • 9
  • 0

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