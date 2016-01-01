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Экологическая катастрофа Приморского края

Автор:
BearShtein
Дата публикации:
09:21
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В городе Находка Приморского края с 2013 года присутствует проблема открытой перевалки угля, но начиная с 2015 года проблема стала очень острой и явно выраженной, онкология детей бьет все рекорды, город задыхается угольной пылью, власти молчат, либо делают вид что ситуация под контролем, проверяющие органы пишут купленные отчеты. Проблему пытаются решать только жители вставшие на борьбу с коммерческим беспределом, в городе зреют радикальные настроения.

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