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Разбитая дорога в Саратовской области

Автор:
Аноним
Дата публикации:
09:17
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Разбитая дорога в Аркадакском р-оне Саратовской области. На дороге образовались многочисленные глубокие ямы.

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