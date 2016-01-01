Аварийное состояние дороги в Уфе Республики Башкортостан

Автор: Chipmaster Дата публикации: 09:13

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Белый автомобиль едва не сносит на встречную машину из-за безобразного состояния проезжей части улицы Генерала Гобатова в городе Уфа. И такая ситуация здесь перманентно - из года в год, каждую осень-зиму-весну. Городские и районные власти ничего не делают, на постоянные обращения отвечают стандартными фразами типа "будет сделано, решаем, занимаемся...". Так дальше продолжаться не может.