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Дорога завалена снегом в посёлке Крутогоровский Камчатского края

Автор:
Аноним
Дата публикации:
09:08
  • 17
  • 0

Дорога в посёлок Крутогоровский Камчатского края завалена снегом и ни разу за зиму не очищалась от снега.

  • 17
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