Дорога завалена снегом в посёлке Крутогоровский Камчатского края

Автор: Аноним Дата публикации: 09:08

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Дорога в посёлок Крутогоровский Камчатского края завалена снегом и ни разу за зиму не очищалась от снега.