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Главная  /  Репортажи  /  Федеральная трасса Владивосток-Находка разбита большегрузами

Федеральная трасса Владивосток-Находка разбита большегрузами

Автор:
akc422962
Дата публикации:
09:54
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Федеральная трасса Владивосток-Большой Камень-Находка. В прошлом году участок автодороги Артём-Большой Камень подвергся уничтожению, с началом весны по дороге, которая не была рассчитана на современные нагрузки, начали ходить огромны самосвалы со щебнем для строительства комплекса "Звезда" в Большом Камне. При чём самое интересное, что эти населённые пункты связывает железная дорога! Естественно под 40ка тонными машинами дорога просто провалилась, местами образовались ямы в которые запросто помещается пол легкового автомобиля. А руководство региона похоже не знает о масштабах разрушений федеральной трассы или не хочет её ремонтировать потому, что строится новая скоростная трасса, некоторые ямы просто выкапывают и засыпают грунтом. вот и весь ремонт. А как ездить? Жители региона уже дошли до того, что за несколько лет выучили расположение выбоин и ям на трассе. самые плачевные участки находятся от посёлка Смоляниново-Романовка-Царёвка-Большой Камень и дальше до Находки местами дорога тоже по уплывала. Водители вынуждены просто останавливаться по среди дороги, чтоб аккуратно преодолеть ямы. И это Территория Опережающего Развития. А скоро Пляжный сезон и по этой трассе трафик увеличится в трое. Зато по трассе установлены камеры-радары и патрулируют наряды ДПС. Посылаю вам записи с видеорегистратора от посёлка Шкотово до Большого Камня на них виден весь маршрут.

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