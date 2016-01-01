Пожар в квартире жилого дома произошёл в посёлке Ленсовета Ленинградской области

Автор: olegmosk73 Дата публикации: 10:56

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Пожар в квартире жилого дома произошёл в посёлке Ленсовета Ленинградской области. О пострадавших не сообщается.