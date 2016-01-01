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Пожар в квартире жилого дома произошёл в посёлке Ленсовета Ленинградской области

Автор:
olegmosk73
Дата публикации:
10:56
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Пожар в квартире жилого дома произошёл в посёлке Ленсовета Ленинградской области. О пострадавших не сообщается.

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