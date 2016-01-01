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Робот-огородник начал свою работу в "Аптекарском огороде"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
11:42
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В "Аптеекарском огороде" можно понаблюдать за работой первого в России робота-огородника, который умеет сажать, поливать и ухаживать за растениями.

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