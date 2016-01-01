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Четыре автомобиля столкнулись на Каширском шоссе: 1 пострадавший

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
12:19
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На юге Москвы произошло ДТП, в котором столкнулись 4 автомобиля и пострадал 1 человек. На пересечении Каширского шоссе с ул. Борисовские пруды столкнулись "Тойота", "ВАЗ 2111", "Мерседес" и фургон. Все автомобили двигались в сторону области, по невыясненной причине, водитель автомобиля "ВАЗ" врезался во впереди едущий фургон, по касательно в них врезались автомобиль "Тойота" и "Мерседес". В результате ДТП травмы получил 1 человек. После осмотра медиками, он был госпитализирован в больницу города. Окончательные причины ДТП установит группа разбора.

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Комментарии (1)

  • Max_019
    12:56
    АГН в 12:53: http://www.mskagency.ru/materials/2648566.
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