Четыре автомобиля столкнулись на Каширском шоссе: 1 пострадавший

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На юге Москвы произошло ДТП, в котором столкнулись 4 автомобиля и пострадал 1 человек. На пересечении Каширского шоссе с ул. Борисовские пруды столкнулись "Тойота", "ВАЗ 2111", "Мерседес" и фургон. Все автомобили двигались в сторону области, по невыясненной причине, водитель автомобиля "ВАЗ" врезался во впереди едущий фургон, по касательно в них врезались автомобиль "Тойота" и "Мерседес". В результате ДТП травмы получил 1 человек. После осмотра медиками, он был госпитализирован в больницу города. Окончательные причины ДТП установит группа разбора.