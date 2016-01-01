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Главная  /  Репортажи  /  Угольной пылью покрылось побережье в городе Находка

Угольной пылью покрылось побережье в городе Находка

Автор:
BearShtein
Дата публикации:
15:09
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Всё та же экологическая катастрофа г. Находка, НГО и ее окрестностей. Угольной пылью покрылась прибрежная зона города.

  • 58
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