Угольной пылью покрылось побережье в городе Находка

Автор: BearShtein Дата публикации: 15:09

58

58 0

Всё та же экологическая катастрофа г. Находка, НГО и ее окрестностей. Угольной пылью покрылась прибрежная зона города.