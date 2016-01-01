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Главная  /  Репортажи  /  В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" трудится первый в России робот-огородник AGRO-BOT Цветочный Вася

В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" трудится первый в России робот-огородник AGRO-BOT Цветочный Вася

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
15:03
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С 22 марта по 20 апреля 2017 года в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" будет трудиться первый в России робот-огородник AGRO-BOT Цветочный Вася — разработка Центра молодежного инновационного творчества "Цифровой дом" (ЦМИТ). В рамках выставки "Месяц робота-огородника в "Аптекарском огороде" — презентации и мастер-классы для взрослых и детей. На целый месяц "Аптекарский огород" превратится в инновационную площадку, где каждый сможет понаблюдать за удивительной работой уникального агроробота с растениями, познакомиться с робототехникой, 3D-принтерами и программами моделирования. Место проведения — Рассадная оранжерея. Робот находится на стадии тестирования и доработки. Его размещение в "Аптекарском огороде" совершенно не случайно — опытные сотрудники и ученые Московского государственного университета смогут оказать проекту профессиональную и консультационную поддержку. Что может AGRO-BOT: -​ Планирование посадки с учетом агрономических норм и критериев совместимости растений; -​ Посадка семян с точностью до миллиметра, что увеличивает эффективность использования площади участка; -​ Точный индивидуальный автополив растений с предварительной проверкой влажности почвы; -​ Постоянное удаленное наблюдение через интернет за каждым растением с помощью 2-х камер с возможностью размещения собственных фермерских успехов в социальных сетях; -​ Индивидуальный уход за каждым растением с использованием базы агротехнических знаний; -​ Распознавание и физическое уничтожение сорняков. Ежедневные интерактивные презентации робота-огородника в Рассадной оранжерее с участием специалистов запланированы на 12.00 и 15.00. Продолжительность — 30 минут.

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