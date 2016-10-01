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Загорание трактора на Комсомольском проспекте в Москве

Автор:
Flib.RR
Дата публикации:
15:23
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Пожар трактора на Комсомольском проспекте в Москве. Пострадавших в результате пожара нет.

  • 57
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