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Главная  /  Репортажи  /  Строители повредили экскаватором газовую трубу при строительстве бани в Долгопрудном

Строители повредили экскаватором газовую трубу при строительстве бани в Долгопрудном

Автор:
MishaDolgopa
Дата публикации:
15:11
  • 11
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В городе Долгопрудный, при проведении земляных работ строители повредили газовую трубу.

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