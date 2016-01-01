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Главная  /  Репортажи  /  Пожар на бензозаправке в городе Камень-на-Оби

Пожар на бензозаправке в городе Камень-на-Оби

Автор:
jury1947
Дата публикации:
16:48
  • 19
  • 1

Взрыв автоцистерны произошел на бензозаправке

  • 19
  • 1

Комментарии (1)

  • MR_Дмитрий
    16:43
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