Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Погода порадовала сегодня москвичей солнышком и теплом

Погода порадовала сегодня москвичей солнышком и теплом

Автор:
Uwis
Дата публикации:
16:31
  • 11
  • 0

Погода порадовала сегодня москвичей солнышком и теплом, а вот кислорода в воздухе явно маловато.

  • 11
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

0 0
17:06 | Max_019
Взрыв газа на Изумрудной улице в Москве
30 1
21.03 18:46 | LaimeLaim
Обзор погоды в столичном регионе 21 марта