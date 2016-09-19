Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В парке "Музеон" открылся велопрокат

В парке "Музеон" открылся велопрокат

Автор:
Uwis
Дата публикации:
16:46
  • 16
  • 0

В парке "Музеон" открылся велопрокат.

  • 16
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

20 0
19:25 | Гринфельд Павел
В «Аптекарском огороде» расцвел редкий дизокактус «Апельсиновая королева»
77 0
15:23 | Flib.RR
Загорание трактора на Комсомольском проспекте в Москве
18 0
25.02 17:30 | LaimeLaim
Масленичные развлечения и 80-летие российской компании "Макфа" в парке МУЗЕОн
23 0
13.03 23:50 | Uwis
В Парке Победы уже можно вязть напрокат велосипеды и детские автомобили
78 2
19.09.2016 17:34 | Uwis
Три новых точки «Велобайка» появились на Сокольнической площади накануне старта акции "На работу на велосипеде"