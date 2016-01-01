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Возведение лесов на Храме Живоначальной Троицы на Воробьёвых горах

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:09
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Храм Живоначальной Троицы на Воробьёвых горах обносят лесами.

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