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Ликвидация пожара на Изумрудной улице в Москве, где погибли несколько человек

Автор:
Max_019
Дата публикации:
18:45
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Днём на северо-востоке столицы произошёл взрыв газа с последующим горением. Всё произошло в доме 40 на Изумрудной улице. На втором этаже девятиэтажки произошёл хлопок газа, повредивший межквартирные перегородки. Пожар был локализован на площади 300 кв.м. В результате пожара спасено 47 человек, пострадали 18 и по состоянию на 18:44 2 человека погибли. Дальнейшая информация уточняется. На месте ЧП работают все оперативные службы города.

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