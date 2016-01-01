Ликвидация пожара на Изумрудной улице в Москве, где погибли несколько человек

240

240 0

Днём на северо-востоке столицы произошёл взрыв газа с последующим горением. Всё произошло в доме 40 на Изумрудной улице. На втором этаже девятиэтажки произошёл хлопок газа, повредивший межквартирные перегородки. Пожар был локализован на площади 300 кв.м. В результате пожара спасено 47 человек, пострадали 18 и по состоянию на 18:44 2 человека погибли. Дальнейшая информация уточняется. На месте ЧП работают все оперативные службы города.