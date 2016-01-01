Семь автомобилей столкнулись на северо-западе Москвы

Автор: Стрелец Дата публикации: 20:35

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Около 18 часов на Пятницком шоссе, дом 24, при движении в сторону области столкнулись семь автомобилей. Со слов пострадавших первым, по неизвестной причине затормозил Ford и дальше, по принципу "домино" приложились ещё шесть машин. Никто из людей не пострадал, машины получили незначительные повреждения, но времени на оформление этого ДТП участники потратят немало. Затруднение движения это ДТП не вызвало. Причину и виновников ДТП установит группа разбора.