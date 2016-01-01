Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Семь автомобилей столкнулись на северо-западе Москвы

Семь автомобилей столкнулись на северо-западе Москвы

Автор:
Стрелец
Дата публикации:
20:35
  • 38
  • 1

Около 18 часов на Пятницком шоссе, дом 24, при движении в сторону области столкнулись семь автомобилей. Со слов пострадавших первым, по неизвестной причине затормозил Ford и дальше, по принципу "домино" приложились ещё шесть машин. Никто из людей не пострадал, машины получили незначительные повреждения, но времени на оформление этого ДТП участники потратят немало. Затруднение движения это ДТП не вызвало. Причину и виновников ДТП установит группа разбора.

  • 38
  • 1

Комментарии (1)

  • tim777
    21:24
    АГН в 21:12: http://www.mskagency.ru/materials/2648898
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

156 2
12:19 | AlTeg()
Четыре автомобиля столкнулись на Каширском шоссе: 1 пострадавший
27 0
18.03 13:27 | Стрелец
Пришла весна. Трактора вышли "глонассить"