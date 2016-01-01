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В Екатеринбурге оставленный "без ручника" автомобиль скатился на дорогу

Автор:
Сергей Шилков
Дата публикации:
21:37
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В Екатеринбурге оставленный "без ручника" автомобиль скатился на дорогу.

  • 8
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