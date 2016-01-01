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По улицам Костромы проехала военная техника

Автор:
Артем Александров
Дата публикации:
21:36
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Военная техника на городских дорогах города Костромы.

  • 8
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