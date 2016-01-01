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С 26 марта пригородные поезда переходят на летнее расписание

Автор:
Max_019
Дата публикации:
22.03 22:16
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С 26 марта 2017 года пригородные поезда перейдут на летнее расписание. В частности, изменятся некоторые маршруты и периоды курсирования электричек Московского транспортного узла. К тому же начнёт ходить 15 дополнительных поездов. Летнее расписание традиционно вводят в последнее воскресенье марта. Связано это, прежде всего с тем, что международные поезда, отправляющиеся в страны, где в этот день происходит переход на летнее время, корректируют своё расписание. Кроме того, возвращаются летние поезда, а на некоторых направлениях происходит сезонное увеличение периодичности движения и удлинение маршрутов. Из-за изменения расписания поездов дальнего следования необходимо корректировать и график движения электричек. Подробнее об изменениях можно узнать на сайте ЦППК.

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