Автомобиль загорелся после ДТП на улице Большая Тульская в Москве

Автор: denis947 Дата публикации: 22.03 23:59

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На юге Москвы произошло ДТП. На улице Большая Тульская при съезде на ТТК автомобиль "БМВ" на высокой скорости вылетел на газон, а затем перелетел через проезжую часть и влетел в бетонную стену. От удара машина загорелась. В считанные минуты на место прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые за несколько минут справились с возгоранием. В ДТП никто серьёзно не пострадал.