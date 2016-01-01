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Автомобиль загорелся после ДТП на улице Большая Тульская в Москве

Автор:
denis947
Дата публикации:
22.03 23:59
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На юге Москвы произошло ДТП. На улице Большая Тульская при съезде на ТТК автомобиль "БМВ" на высокой скорости вылетел на газон, а затем перелетел через проезжую часть и влетел в бетонную стену. От удара машина загорелась. В считанные минуты на место прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые за несколько минут справились с возгоранием. В ДТП никто серьёзно не пострадал.

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