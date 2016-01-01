В Белгородской области слышны взрывы боеприпасов из Харьковской области

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В Белгородской области слышны взрывы боеприпасов в Харьковской области

Автор:
kovaliov.loznograd
Дата публикации:
09:51
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Все проснулись в районе 4:00 от того что в домах трясутся окна и слышны взрывы!!!

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Комментарии (0)

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