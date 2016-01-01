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Сбросы нечистот в реку Клютома в Козельске

Автор:
cepera112
Дата публикации:
11:05
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В городе Козельске "КНС центральное" осуществляет сброс нечистот в реку Клютома.

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