ДТП из трёх единиц заблокировало движение на Селигерской улице в Москве

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Утром 23 марта на севере столицы произошло ДТП. На Селигерской улице, у дома 18, столкнулись 3 автомобиля: "Kia Rio", "Renault Koleos" и "BMW". Как пояснили очевидцы, девушка на "Kia " выезжала из двора и столкнулась с автомобилем "Renault", водитель которого пытался увернуться вправо, при этом зацепив автомобиль "BMW". Аварийные автомобили полностью перекрыли движение по Селигерской улице в сторону центра. Некоторые автомобилисты объезжали место ДТП по тротуару, некоторые по дворовой территории. Сотрудники ДПС установят все обстоятельства аварии.