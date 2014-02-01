Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Нечистоты в водоеме Ростова-на-Дону

Нечистоты в водоеме Ростова-на-Дону

Автор:
PanGIM
Дата публикации:
11:25
  • 14
  • 0

В г.Ростове-на-Дону образовалось озеро из нечистот. Администрации города дела до этого никакого нет.

  • 14
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

17 0
11:05 | cepera112
Сбросы нечистот в реку Клютома в Козельске
1068 2
01.02.2014 21:41 | mik6530
Нечищенные дороги Ростова-на-Дону и Ростовской области