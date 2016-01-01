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Cпасатели МЧС ликвидировали последствия ДТП с участием троллейбуса в Севастополе

Автор:
SevastopolMchs
Дата публикации:
10:31
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В оперативно-диспетчерскую службу Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Севастополю от очевидцев поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием троллейбуса в Ленинском районе по ул. Льва Толстого. Троллейбус выполняя движение по маршруту №4 съехал с проезжей части, где совершил столкновение с металлической опорой контактной сети. В результате происшествия водитель общественного транспорта оказался зажатым в кабине.

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