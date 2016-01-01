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Водитель протаранил пять автомобилей и попытался скрыться на Каширском шоссе: 1 пострадавший

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
12:53
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На юге Москвы водитель спровоцировал два ДТП и попытался скрыться с места, есть пострадавший. На Каширском шоссе, напротив дома № 61 водитель автомобиля "Форд" совершил ДТП с попутно ехавшими автомобилями "Киа", "ВАЗ" и "Ауди". Не остановившись начал скрываться с места ДТП, проехав ещё около 200 метров совершил второе ДТП, врезавшись в автомобиль "Ниссан", от удара автомобиль отбросило на попутно ехавший рядом автомобиль "Ссанг Йонг", а автомобиль виновника отбросило на газон, после чего он врезался в дерево. В результате ДТП, травмы получил один человек, находившийся в автомобиле "Ниссан", после осмотра его госпитализировали в больницу города. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД. Что побудило водителя, совершив первое ДТП скрываться с места устанавливают сотрудники ГИБДД.

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