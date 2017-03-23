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Экологическая катастрофа в Домодедовском районе Подмосковья

Автор:
denis947
Дата публикации:
13:46
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23.03.2017 в 09.35 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о розливе нефтепродуктов по адресу: Московская область, городской округ Домодедово, деревня Истомиха. По состоянию на 12.00 23.03.2017 прощадь розлива составляет около 1000 квадратных метров. На месте работает оперативная группа Домодедовского пожарно-спасательного гарнизона. Ожидается прибытие подразделений по сбору нефтепродуктов. Вблизи водоема ощущается резкий запах бензина и керосина.

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