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Аварийное состояние реабилитационного центра в Каштакском бору города Челябинска

Автор:
tolkachoyva.mariya
Дата публикации:
17:39
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В этот санаторий, а оказалось это больница, отправляют в основном пенсионеров на реабилитацию и восстановление. Направили туда бабушку, но когда приехали, ужаснулись. В 1-ый корпус её заселили, там полный кошмар творится: разваливающийся пол и лестницы, в палате разваливаются стены. При в ходе в общий туалет в корпусе в полу огромная дыра, по верх которой лежит деревянный поддон, который немного прогибается. В палате иногда бегала мышь. Это место давно нужно было закрыть, а оно до сих пор функционирует.

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Комментарии (0)

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