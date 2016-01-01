Аварийное состояние реабилитационного центра в Каштакском бору города Челябинска

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В этот санаторий, а оказалось это больница, отправляют в основном пенсионеров на реабилитацию и восстановление. Направили туда бабушку, но когда приехали, ужаснулись. В 1-ый корпус её заселили, там полный кошмар творится: разваливающийся пол и лестницы, в палате разваливаются стены. При в ходе в общий туалет в корпусе в полу огромная дыра, по верх которой лежит деревянный поддон, который немного прогибается. В палате иногда бегала мышь. Это место давно нужно было закрыть, а оно до сих пор функционирует.