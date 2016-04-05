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Некачественные лекарства продают в аптеках в Набережных Челнах

Автор:
Рустам Самоделкин
Дата публикации:
17:43
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В аптеках города Набережные Челны продают некачественные лекарства. В данном случае, в капсулах лекарства оказалась пустота.

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