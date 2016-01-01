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Огромные сосульки образовались на крыше дома в Бийске

Автор:
Максим Пономаренко
Дата публикации:
17:47
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В Бийске в Алтайском крае очень огромные сосульки. С ними никто не борется, а людям опасно ходить.

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