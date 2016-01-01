Два автомобиля столкнулись в Бийске

Автор: Максим Пономаренко Дата публикации: 17:51

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В Бийске произошло ДТП с участием 2 машин. Произошло происшествие в центре города, как отмечают очевидцы все дело в невнимательности. Пострадавших нет.