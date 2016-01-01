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Два автомобиля столкнулись в Бийске

Автор:
Максим Пономаренко
Дата публикации:
17:51
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В Бийске произошло ДТП с участием 2 машин. Произошло происшествие в центре города, как отмечают очевидцы все дело в невнимательности. Пострадавших нет.

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